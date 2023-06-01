気象台は、午前2時47分に、暴風雪警報を夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町などに発表 19日02:47時点後志地方では19日明け方まで、石狩、空知地方では19日朝まで、暴風雪に警戒してください。後志地方では、19日朝まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■