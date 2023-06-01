ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード女子スロープスタイル決勝で、予選7位の深田茉莉（19）が87.83点で金メダルを獲得した。この種目で日本が金メダルを獲得するのは初めて。ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（21）がスロープスタイルでは銅メダルを獲得し、日本勢ダブル表彰台となった。