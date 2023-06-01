「ドジャース春季キャンプ」（１７日、グレンデール）ドジャースの大谷翔平投手（３１）がライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初めて登板した。テオスカー・ヘルナンデスや新加入のカイル・タッカーら強打の主力外野手と４打席で対戦し、１安打、２奪三振。最速９８マイル（約１５７・７キロ）の直球とキレのある変化球で３年ぶりの開幕二刀流に向けて順調ぶりをアピールした。（グレンデール・小林信行）マウンドの上で大谷