◇ミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート女子団体追い抜き（2026年2月17日ミラノ・スピードスケート競技場）17日の団体追い抜きで、日本女子が3大会連続表彰台となる銅メダルを獲得した。準決勝でオランダに敗れて2大会ぶりの金メダルを逃したが、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、野明（のあけ）花菜（21＝立大）、佐藤綾乃（29＝ANA）で臨んだ3位決定戦で米国を2分58秒50で下した。高木は夏季を含めた通算メダル