スノーボード女子スロープスタイル決勝ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、初出場の19歳、深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で同種目日本勢で初の五輪金メダルを獲得した。村瀬心椛（TOKIOインカラミ）は85.80点で銅メダル。ネット上は日本勢ダブル表彰台の歓喜で沸いた一方、採点基準に困惑の声が広がった。視聴者が戸惑ったのは各選手への採点だった。同種目の前回王者で、87.48点