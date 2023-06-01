◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１７日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１７日＝宮下京香】女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝が行われ、村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が銅メダルを獲得。１０日のビッグエア（ＢＡ）ではスノボ女子日本勢初の金メダルを獲得しており、２種目表彰台の快挙を達成した。取材に応じた村瀬の一問一答は以下の通り。＊＊＊―銅メダルだ