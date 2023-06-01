ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、今キャンプ初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、18球を投じた。打者4人に対し安打性1本、2奪三振の好投を見せ、直球の最速は98マイル（約158キロ）を計測した。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では打者に専念するが、3年ぶりに二刀流で開幕するレギュラーシーズンに向け、順調な調整ぶりをアピールした。大谷が力を入れて投げるたびに「よい