スノーボード女子スロープスタイルミラノ・コルティナ五輪は現地18日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。87.83点で金メダルの深田茉莉（ヤマゼン）と日本勢でメダル2つを獲得。村瀬は女子ビッグエアの金メダルに続き、今大会2つ目のメダルになった。結果には涙。中継した米放送局「NBC」では、解説のトッド・リチャーズ氏が村瀬の採点に怒りの