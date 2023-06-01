◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは18日、 女子スロープスタイル決勝で深田茉莉選手が金メダル、村瀬心椛選手が銅メダルのダブル表彰台の快挙を達成。これで日本勢の金メダルは、1998年の長野大会に並ぶ5個目で過去最多となりました。大会2日目にスノーボード男子ビッグエアで木村葵来選手が日本勢今大会金メダル1号