ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード・スロープスタイルは１８日の女子決勝で１９歳の深田茉莉（ヤマゼン）が３回目で８７・８３点をマークして優勝。村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）も３位に入り、ビッグエアの金に続く今大会２個目のメダルを獲得。岩渕麗楽（れいら）（バートン）は８位だった。先に行われた男子決勝では、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８２・１３点で銀メダルに輝き