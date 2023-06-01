ボートレース大村の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ大村２ｎｄ」が１９日に開幕する。大須賀友（３９＝愛知）がエンジン抽選で引き当てたのは６２号機。２連率は４４％で当地でも中堅上位の一機で前操者の興津藍も優出４着と活躍した。特訓後は「ペラが独特な感じで叩きたいけど…。周りから出ていくって言われてるのでペラは悩みます。独特な形状でも乗り心地は問題なかったですよ」と舟足に関しては好感触をつかんだ