ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）決勝（１８日）、ビッグエア金の村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）にとっては悔しい銅メダルとなった。１回目に７９・３０点でトップに立つと、難度を上げた２回目は失敗。勝負の３回目は、金メダルを獲得し、その時トップだった深田茉莉（ヤマゼン）の８７・８３点を上回る点数を狙った。高難度のエアなどで魅せ、ゴール後はガッツポーズを見せたものの、８５