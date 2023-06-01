米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１７日（日本時間１８）日、３月に行われる台６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の大会公式グローバル・アンバサダーにメジャー通算６３０本塁打を放ったレジェンドプレーヤーだったケン・グリフィー氏（５６）が就任することを発表した。１９８９年にマリナーズでメジャーデビューした外野手のグリフィー氏は、１９９４年に４０発で初の本塁打王。１９９７年に５６本塁打、１４７打