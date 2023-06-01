18日は静岡県伊豆市の山林や大阪梅田の繁華街など、各地で火事が相次ぎました。空気が乾燥する中、引き続き警戒が必要です。静岡県伊豆市で発生した山林火災。夜になっても、延焼を続けていました。記者「伊豆市の熊坂です。こちら現場まで1.5キロほど離れた場所ですが、山肌から赤い炎がたちのぼっている様子が確認できます」18日午後4時すぎ、伊豆市の「修善寺ニュータウンから富士山の方向に白い煙と炎が見える」と、通行人から