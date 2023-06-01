ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第３戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は１８日、予選２日目が行われた。上野俊樹（２５＝福岡）は６Ｒ、３コースからまくって白星を奪取した。３戦２勝４着１本で予選前半を終了。「足はスリットからしっかりしていて道中もいい。乗り心地もしっかりしているからレースができる。モーターにパワーがあるので風の割には握って回れる」とタッグを組む２連率３８％の２５号機に戦える手応えを感じて