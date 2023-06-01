ボートレース福岡の「ヴィーナスシリーズ第２２戦・マクール杯」が１８日に開幕した。大山千広（２４＝愛知）は初日２Ｒ、４コースからコンマ０９のトップスタートを決めてまくり快勝。９Ｒのイン戦では６コース野田部宏子の強襲に屈したが、何とか立て直して２着を確保した。連勝は逃したが、舟足に関しては「伸びる感じはないけど、乗りやすくて回って押している。中堅上位」とまずまずの感触をつかんでいる。復帰後初Ｖに