ボートレース福岡の「ヴィーナスシリーズ第２２戦・マクール杯」が１８日に開幕した。樋江井舞（２４＝愛知）は初戦の初日５Ｒで６コースを克服できず６着大敗。それでも「乗り心地は悪くないし足も普通はある。直線は少し良く感じた。現状でも戦える足はある」と中堅は十分の動きで巻き返しに向けて前を向く。当地は昨年の７月に初登場。屈指の難水面を物ともせず、１０走中５本の連絡みと奮闘を見せた。「水面自体は好きで