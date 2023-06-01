きょうのユーロドルはＮＹ時間に入って売りが優勢となっており、１．１８ドル台前半に下落している。ドル高がユーロドルを下押ししているようだ。本日の２１日線が１．１８ドル台半ばに来ており、下放れる展開が見られている。１．１８ドルちょうど付近に強い下値抵抗が観測されており、ブレイクするか注目。一方、ユーロ円はドル円の買戻しに追随し、１８２円台半ばに上昇。１００日線でサポートされて