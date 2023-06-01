第2次高市内閣が船出しました。国のかじ取りを担う高市首相の記者会見が、18日午後10時過ぎに行われました。高市首相：本日より高市内閣2.0の始動です。日本列島を強く豊かに、改めてその期待の大きさに身が引き締まる思い。午後11時過ぎ、閣僚たちと記念撮影に臨んだ高市首相。自民党が圧勝した衆院選から10日、第2次高市内閣が18日夜に発足しました。18日に召集された特別国会、衆院選での与党の圧勝によって景色が一変した国会