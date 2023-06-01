◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード 女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）大雪により一日延期された女子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、ビッグエア（BA）金メダリストの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。スノーボードで1大会複数メダル獲得は日本初となった。五輪初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）がこの種目日本勢初の金メダルを獲得した。テ