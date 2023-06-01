◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）大雪により一日延期された女子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の19歳、深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルを獲得した。19歳48日での金メダル獲得は冬季五輪の日本女子最年少記録。スロープスタイルでの五輪金メダルは日本初で、銅メダルの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）とともに同種目