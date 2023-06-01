ボートレースからつの「か・らっキーバトル」は１８日、準優勝戦が行われた。準優１２Ｒ、３コース末永祐輝のカド強攻にイン赤岩善生が応戦。この展開に福岡泉水（２８＝兵庫）が４コースから的確にブイ際を差して抜け出し１着でゴールした。昨年１月の芦屋Ｇ?オールレディース以来１年１か月ぶりの優出。「伸びがいい。回り足も良かった。モーター自体はいい仕上がりだと思う」と舟足にも力強い手応えをつかんでいる。２