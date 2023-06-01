ボートレースからつの「か・らっキーバトル」は１８日、準優勝戦が行われた。川上剛（４４＝福岡）が準優１０Ｒ１枠から逃げて優出一番乗りを決めた。「仕上がりはいいです。全体的にいいけど、スリット近辺の足、中間足がいいかな。回転を上げる方向で調整していきます」と優勝戦へ向け、舟足は最終段階に入っている。近況も前節宮島で優出３着などリズムも上がってきた。「元通りになってきた感じですかね（笑い）。やっと