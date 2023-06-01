高市首相は18日に第2次内閣を発足させ、衆議院選挙で延期されていた施政方針演説を20日に国会で行います。この中で高市首相は、与党が公約に掲げた“食料品の消費税率2年間ゼロ”の実現に向けて、超党派の「国民会議」で、スケジュールや財源のあり方など課題の検討を加速した上で、夏前に中間取りまとめを行い、税制関連法案の早期提出を目指す考えを示す方向で調整を進めています。また、政権が掲げる「危機管理投資」や「成長投