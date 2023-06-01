１８日、女子エアリアルの表彰式で金メダルを掲げる徐夢桃。（リビーニョ＝新華社記者／鄔恵我）【新華社リビーニョ2月18日】ミラノ・コルティナ冬季五輪は18日、リビーニョでフリースタイルスキー女子エアリアル決勝が行われ、中国の徐夢桃（じょ・むとう）が金メダルに輝いた。オーストラリアのダニエル・スコットが銀、中国の邵蒞（しょう・き）が銅メダルを獲得した。１８日、女子エアリアル決勝でジャンプする