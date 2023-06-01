「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は２冠達成とならず、銅メダルとなった。表彰式では涙があふれた。順位確定直後、金メダルで涙する深田を笑顔で祝福した。だが、表彰式で銅メダルを実感すると涙が一気にあふれた。「やっぱり、２冠、金金を目指していた。（３回目は）完璧なルーティンができて、優勝