公式練習で調整する中井亜美＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート女子でショートプログラム（SP）首位の中井亜美（TOKIOインカラミ）や前回北京冬季五輪銅メダルでSP2位の坂本花織（シスメックス）、4位の千葉百音（木下グループ）が18日、本番会場で19日のフリーに向けて調整し、17歳の中井は高得点を稼げる大技のトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を入念に確認した。日本勢は女子で史上初の表彰台独占が懸か