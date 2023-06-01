「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝が金メダルを獲得した。ビッグエア金で２冠を狙った村瀬心椛＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダルとなった。表彰式後、深田は「まだ信じられないし、ここまでやってこられて良かった。スノーボードやってきて良かったと心から思えた瞬間でした」と感無量の表情。「（金メダルは）すご