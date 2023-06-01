「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝が金メダルを獲得した。ビッグエア金で２冠を狙った村瀬心椛＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダルとなった。決勝１回目はジャンプセクションの最初に着地に失敗して転倒。だが、２回目はフロントサイド７２０などを綺麗に決めて８５・７０の高得点をたたき出し、トップに立った。３回