◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】女子スロープスタイル決勝が行われ、初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が８７・８３点で同種目日本勢初の金メダルに輝いた。予選７位で通過し、大逆転で世界の頂点に立った。今大会日本勢５個目の金メダルで、１９９８年長野五輪と並んで過去最多タイとなった。歓喜の涙を流した深田は１９歳４８日