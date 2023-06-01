ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得し、笑顔を見せる深田茉莉（中央）。右は銅メダルの村瀬心椛＝18日、イタリア・リビーニョ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日の18日、スノーボード・スロープスタイル決勝の女子で深田茉莉（19）＝ヤマゼン＝が金メダル、村瀬心椛（21）＝TOKIOインカラミ＝が銅メダルを獲得した。男子は長谷川帝勝（20）＝同＝が銀メダル。