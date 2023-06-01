第２次高市内閣は「責任ある積極財政」を一層推進する構えだ。消費税の減税や、減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の導入に向けた制度設計は超党派の国民会議で検討を加速する。高市首相は２０２６年度予算案の年度内成立にも意欲を示すが、実現にはハードルがある。首相は１８日、片山財務相と林総務相、城内成長戦略相に対し「消費税の在り方の検討、給付付き税額控除の制度設計を含む税と社会保障の一体改革に取