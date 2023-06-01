財務省が発表した1月の貿易統計で、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は1兆1526億円の赤字でした。赤字は3カ月ぶりです。このうち、アメリカ向けの輸出額は2025年の同じ月と比べて5％減って、2カ月連続で減少となりました。中でも自動車は9.9％のマイナスとなっていて、トランプ関税の影響が続いているとみられています。