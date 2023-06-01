「ロッテリア」は半世紀の歴史に幕を下ろし、全店舗が「ゼッテリア」に生まれ変わります。ハンバーガーチェーン「ロッテリア」は3月末までに全店舗を閉店し、順次店名を「ゼッテリア」に転換します。また、社名についても「ロッテリア」から「バーガー・ワン」に変更し、売り上げや店舗数などでバーガーチェーン1位を目指すと発表しました。バーガー・ワン井上社長：バーガー業界でNo.1を目指す。ロッテリアは大手菓子メーカーロ