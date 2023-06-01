「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝が金メダルを獲得した。ビッグエア金で２冠を狙った村瀬心椛＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダルとなった。深田の転機は１４歳の時。９０年代に起こったスノーボードブームの火付け役で、２２年北京五輪金メダルのスー・イーミン（中国）を育てた名伯楽・佐藤康弘コーチの指導を受け