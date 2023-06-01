伊藤忠がブックオフとの資本業務提携を発表しました。伊藤忠商事は、中古品の買い取りや販売を行うブックオフグループホールディングスの株式を約5％取得し、資本業務提携を進めると明らかにしました。出資額は十数億円規模とみられます。伊藤忠は傘下のファミリーマートを活用し、中古品の買い取りに店舗のロッカーを利用するなど、仕入れの強化を検討しています。ブックオフはアメリカやマレーシアなど国内外で840の店舗を展開し