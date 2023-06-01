汎用的なスタンドが欲しいな、と思ったのがきっかけでした。普段使っているスマートフォンだけでなく、持ち歩いているタブレット端末やニンテンドーSwitchなどを、たとえば入ったカフェの机や自宅のテーブルの上に気軽に立てかけて、文章を書いたり動画を鑑賞したり、遊んだりしたいと考えたのです。 個々の端末にスタンド付きのカバーなどの製品があるのは分かっていますが、そういった製品は大抵