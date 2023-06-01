米グーグル（Google）は、新型スマートフォン「Pixel 10a」を発表した。米国での価格は499ドル（約7万7000円）で、現地では3月5日に発売される。日本でも発売予定とされているが、時期や価格は明らかにされていない。 「Pixel 10a」は、Pixelシリーズのなかで価格を重視しつつ、機能も充実させたPixel Aシリーズの最新機種。上位モデルのPixel 10シリーズにも採用された独自チップ（SoC）