◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)スノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、深田茉莉選手が金メダル、村瀬心椛選手が銅メダルを獲得。日本勢が頂点を競いあった戦いの中で、ハイパフォーマンスを出し合ったライバルたちが“ハグ”でたたえあいました。1回目でビッグエアとの2冠を狙う村瀬選手が79.30でトップに立てば、深田選手が2回目で85.70を