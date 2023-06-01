【P3 ドゥルガーII 軽装 Ver.】 2月19日 発売 価格：14,300円 コトブキヤは、プラモデル「P3 ドゥルガーII 軽装 Ver.」を2月19日に発売する。価格は14,300円。 本商品は「フレームアームズ・ガール」より「ドゥルガーII 軽装 Ver.」を塗装組み立て済みプラモデル「P3（PRE-PAINTED PRE-ASSEMBLED PLAMODEL）」シリーズで立体化した