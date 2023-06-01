【ヤーナ】 2月19日 発売 価格：23,100円 コトブキヤは、フィギュア「ヤーナ」を2月19日に発売する。価格は23,100円。 本商品は「ユニコーンオーバーロード」に登場する魔女「ヤーナ」を1/7スケールでフィギュア化したもの。 衣装やマントなど、細部にまでこだわって立体化されており、帽子はマグネットで着脱できる。