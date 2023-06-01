18日午後7時ごろ、愛媛県松山市の道後公園で展望台付近の木や枯れ草が焼ける火事がありました。火は、およそ1時間後にほぼ消し止められましたが、観光地で起こった火災に現場は一時、騒然となりました。火事が起きたのは、国指定の史跡「湯築城跡」がある松山市の道後公園です。消防によりますと、18日午後7時ごろ、「展望台付近の林が燃えている」と近くの住民などから複数の119番通報がありました。火は高さ30メートルほどの丘の