18日午後、静岡県伊豆市で山火事が発生しました。火は隣接する建物に燃え移るなどしています。現在、火の勢いは収まりつつあり、今のところけが人はいません。警察と消防によりますと、18日午後4時過ぎ、伊豆市熊坂で通行人から「白い煙と炎が見える」と消防に通報がありました。消防によりますと、消防車11台が出動し消火活動を行っていますが、火は隣接する建物に燃え移ったということです。この建物は、現在使用されていない宿