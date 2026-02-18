「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード女子スロープスタイル・決勝」（１８日、リヴィーニョ・スノーパーク）村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は２冠達成とならず、銅メダルとなった。表彰式で後は悔し涙が止まらなかった。決勝１回目はトップに立つ７９・３０点をマーク。だが、２回目に深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝に逆転された。２位で迎えた３回目はフロントサイド・トリプルコーク１２６０、バックサイド１