【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比215.83ドル高の4万9749.02ドルを付けた。人工知能（AI）開発投資を巡る過度な警戒感が後退し、ハイテク株を中心に買い注文が先行した。