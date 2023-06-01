■ミラノ・コルティナオリンピック™スノーボード女子スロープスタイル決勝（18日、リビーニョ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、初出場の19歳・深田茉莉（YAMAZEN）が87.83点で金メダルの快挙。冬季オリンピック女子では、日本史上最年少となる金メダリストとなった。女子ビッグエアで金メダ