女子スロープスタイル決勝ジャンプする深田茉莉＝リビーニョ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日の18日、スノーボード女子スロープスタイルで深田茉莉（19）＝ヤマゼン＝が金メダル、村瀬心椛（21）＝TOKIOインカラミ＝が銅メダルを獲得した。深田は冬季五輪の日本女子で最年少王者となった。スロープスタイルの女子で日本勢の表彰台は初めて。昨季ワールドカップ（W杯）のこの種目で優勝した深田は五輪