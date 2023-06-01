◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】女子決勝が行われ、３大会連続出場の岩渕麗楽（れいら、バートン）は８位だった。１６歳で初出場した２０１８年平昌大会１４位、２２年北京大会５位でともにメダルを逃して以来、３度目の五輪。予選４位で通過し、“三度目の正直”として強い思いで臨んでいたが、悲願は成就しなかった。同種目は１