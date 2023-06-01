◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１８日＝宮下京香】スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）の決勝が行われ、予選７位通過の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）が金メダルを獲得した。＊＊＊今大会の日本勢の金メダルは５個目となり、過去の最多だった１９９８年長野五輪の記録に並んだ。すでにメダル総数では２２年北京大会の１８個を上回り、