ミラノ・コルティナオリンピックは１８日、距離スキーの男女団体スプリント・フリー決勝で、男子はノルウェーが優勝し、ヨハンネスヘスフロト・クレボは冬季五輪の１大会最多タイとなる今大会５個目の金メダル。通算でも１０個目の金となり、自身の持つ最多記録を更新した。２位が米国、３位がイタリア。女子はスウェーデンが制し、２位スイス、３位ドイツ。